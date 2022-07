Mexico City har beslaglagt største fund af kokain nogensinde

Han tilføjer desuden, at fire mistænkte bandemedlemmer fra den nordvestlige del af landet er blevet anholdt i sagen.

Det er anden gang alene i juli, at politiet i Mexico sætter hårdt ind mod landets narkokarteller. For bare to uger siden anholdt politiet 14 mistænkte bandemedlemmer og beslaglagde både våben og narkotika i den sydlige del af Mexico City.

De fleste af dem, som er blevet anholdt, er mistænkt for at være en del af det famøse Sinaloa-kartel.

17. juli anholdt mexicansk politi desuden den kendte narkobaron Rafael Quintero, som menes at indtage en ledende rolle i Sinaloa-kartellet.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP var der tale om en beslaglæggelse af 1,6 ton kokain. Andre nyhedsbureauer som Reuters og tyske dpa melder om, at fundet var på 1,5 ton kokain.