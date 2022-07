Derfor valgte Fitton også at appellere afgørelsen sidste måned, og det har altså båret frugt.

Ifølge toldvagter og vidner var der dusinvis af stenfragmenter og stykker af lertøj eller keramik i Fittons bagage, da han var på vej ud af Irak.

Da dommeren i den oprindelige retssag spurgte Fitton, hvorfor han prøvede at smugle artefakter ud af Irak, begrundede Fitton det med, at det var hans hobby, og at han ikke bevidst havde gjort noget ulovligt.

- Jeg vidste ikke, at det var imod loven at tage dem, sagde han i sin tid.

Dommeren i sagen kom dog frem til, at det var en bevidst forbrydelse og idømte ham 15 år i fængsel. Dommeren forklarede, at Fittons fremskredne alder var årsag til, at han ikke fik dødsstraf.