Mindst 17 migranter er døde i forlis ud for Bahamas

Båden menes at have haft kurs mod Miami, men kæntrede i et uvejr ud for Bahamas.

Blandt de 17 dødsofre er et spædbarn, oplyser myndighederne.

To personer fra Bahamas er anholdt på mistanke om menneskesmugling.

Minister for indvandring Keith Bell siger, at forhør af de overlevende tyder på, at de har betalt mellem 3000 og 8000 dollar hver for at komme om bord på båden. Det svarer til et sted mellem 22.000 og lidt over 58.000 kroner.

- Vi sørger over de liv, der er tabt i søgen efter et bedre liv, siger Bell.