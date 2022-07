Tyrkiet kalder svensk udsending til samtale efter kurdisk demo

- Vi kan bekræfte, at et møde har fundet sted, oplyser det svenske ministerium uden at gå yderligere i detaljer.

- Sverige følger den trilaterale aftale, der er indgået med Finland og Tyrkiet, og vil anvende den i overensstemmelse med svensk lov, skriver ministeriet i en mail til TT.

Sverige har - samtidig med Finland - ansøgt om at blive medlem af Nato. Det har Tyrkiet protesteret imod. Tyrkerne beskylder de to lande for at støtte grupper, som Tyrkiet anser for at være terrorister.

Tyrkiet har beskyldt Sverige og Finland for at fungere som et fristed for militante fra kurdiske grupper.