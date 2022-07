Richard Moore er chef for den britiske efterretningstjeneste MI6. Han vurderer, at de russiske styrker i Ukraine er ”ved at tabe pusten”.

Den britiske spionchef tror, at det russiske militær i stigende grad vil få svært ved at sørge for mandskab og materiel over de kommende uger. Det siger han på en sikkerhedskonference, Aspen Security Forum, i USA.

- De bliver nødt til at holde en pause på en eller anden måde, og det vil give ukrainerne mulighed for at slå tilbage, siger Moore ifølge nyhedsbureauet PA.