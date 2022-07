Unge russere sendes til fronten efter to ugers træning

En uges træning er ingenting for en soldat. Det er en direkte vej til et hospital eller en ligpose, siger militæranalytikeren Pavel Luzin til avisen.

Reuters citerede tidligere i denne måned flere advokater og menneskerettighedsforkæmpere for, at et stigende antal unge russiske mænd forsøger at undgå at blive indkaldt til militæret, fordi de ikke vil til Ukraine.

Ifølge den britiske efterretningstjeneste gør de russiske styrker i Donbas i det østlige Ukraine kun ”minimale fremskridt” i deres offensiv.

- Rusland kæmper for at opretholde en effektiv slagstyrke i Ukraine, og problemerne for russerne blive formentlig blive stadigt mere akutte, hed det.

Vurderingen er, at tempoet i de russiske operationer vil blive langsommere, og at russerne har problemer med underbemanding trods meldinger om optrappet offensiv.