Coronaramte Australien nærmer sig rekordmange indlagte

Australien oplever for tiden et stort udbrud af coronavirus.

Antallet af australiere, der er indlagt på hospitalet med covid-19, nærmer sig onsdag rekordhøje niveauer.

Udbruddet har fået myndigheder til at opfordre virksomheder til at lade ansatte arbejde hjemmefra. Samtidig anbefales borgere at bære mundbind indendørs og hurtigst muligt få et ekstra såkaldt boosterstik med en coronavaccine.