Britisk ministerium: Rusland har problemer med offensiv i Ukraine

Storbritanniens militære efterretningstjeneste siger tirsdag, at Rusland har udkæmpet en besværlig kamp for at opretholde en effektiv offensiv slagstyrke i Ukraine, og at problemet formentligt bliver stadigt mere akut.

- Ud over at skulle håndtere problemer med alvorlig underbemanding står de russiske planlæggere med et dilemma. De skal vælge mellem at sende reserver til Donbas eller sende dem til den sydvestlige Kherson-sektor for at forsvare stillinger mod ukrainske modangreb.