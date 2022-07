Saudiarabisk minister modsiger Bidens version af møder

Efter Bidens besøg har den saudiarabiske udenrigsminister, Adel al-Jubeir, sagt, at han ikke havde hørt den amerikanske præsident give Muhammed bin Salman skylden for drabet på journalisten under sit besøg i Saudi-Arabien.

Til et spørgsmål fra journalister i Washington om, hvorvidt den saudiarabiske udenrigsminister har ret, svarer Biden kort:

- Nej.

Khashoggi, der selv var saudiaraber, skrev kritisk om undertrykkelse i sit land i The Washington Post.

Al-Jubeir sagde, at kronprinsen havde understreget over for Biden, at Saudi-Arabien havde taget skridt for at forhindre fejltagelser såsom en gentagelse af Khashoggi-drabet. Kronprinsen havde samtidig sagt, at USA også havde begået fejl.