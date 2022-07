Biden lover arabiske lande at USA fortsat står bag dem

Men forslaget om en alliance med Israel blev modtaget køligt af Saudi-Arabien, skriver Reuters.

Under sit besøg i Saudi-Arabien har Biden kritiseret den saudiske kronprins Mohammad bin Salman for - efter alt at dømme - at beordre drabet og parteringen af den kritiske saudiske journalist Jamal Khashoggi. Det skete på det saudiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul i 2018.

Det var et forløb, der dengang fik Biden til at kalde Saudi-Arabien en paria. Det var efter, at en efterretningstjeneste i USA konkluderede, at det var Salman, som stod bag likvideringen af Khashoggi.

Salman fortalte ifølge udenrigsminister Adel al-Jubeir Biden under deres møde fredag, at det var begået fejl, som man ville lære af. Men at USA selv har en fortid med mange fejl, mindede han om.

Al-Jubeir nævnte her blandt andet krigen i Irak og fængslet Abu Ghraib, hvor amerikanske soldater mishandlede og ydmygede irakiske fanger.