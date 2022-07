USA vil give milliardhjælp for at afbøde fødevarekrise

Milliardhjælpen kommer, efter at FN har advaret om, at en sultkrise er under opsejling som følge af krigen i Ukraine.

En række lande har krævet, at Rusland tillader eksport af hvede og andre landbrugsvarer fra Ukraine.

Den ukrainske regering siger, at russiske krigsskibe blokerer Ukraines havne i Sortehavet, hvorfra kornet normalt sendes videre ud i verden.

Både Ukraine og Rusland er blandt verdens største eksportører af hvede, og de to lande spiller en vigtig rolle for den globale fødevaresikkerhed.