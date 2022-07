15/07/2022 KL. 19:00

Putins bomber rammer i flæng i storbyen, der er spydspids i Ukraines modstand

Mykolaiv nær Sortehavet er blevet et symbol på Ukraines kamp mod den russiske overmagt. Dag for dag øges ødelæggelserne i havnebyen, som Danmark skal hjælpe med at genrejse. I denne uge blev byen igen ramt af massive angreb på civile mål, men håbet om at trænge russerne tilbage lever.