Nordkorea anerkender formelt ukrainske udbryderregioner

- Skridt for skridt er vi ved at træde ind på verdensscenen, siger hun.

De to regioner har især siden 2014 været en varm kartoffel i Ukraine, hvor de store Majdan-demonstrationer udbrød. Den daværende præsident i landet, Viktor Janukovytj, nægtede at skrive under på en samarbejdserklæring med EU. Han foretrak i stedet at samarbejde med Rusland og dets præsident, Vladimir Putin.

Kæmpedemonstrationerne førte i sidste ende til Janukovytjs fald, mens separatistbevægelser i Luhansk og Donetsk proklamerede sig for selvstændige folkerepublikker. Begge regioner rummer store russisktalende befolkninger og udgør tilsammen det, som i daglig tale kaldes Donbas-området.

Da Vladimir Putin gav sine styrker det grønne lys til at krydse grænsen til Ukraine, var det også officielt set med Donbas’ russisktalende befolkning for øje. Ifølge ham regeredes Ukraine af en ”nynazistisk juntaregering”, og de russisktalende i Donbas var ofre for et folkedrab.