Vej i Haitis hovedstad bugner med lig efter bandeopgør

Organisationen tilføjer, at 74 personer er såret af skud eller knivstik.

Urolighederne mellem rivaliserende bander brød ud 7. juli i Cite Soleil, der en slumforstad til hovedstaden Port-au-Prince med omkring en kvart million indbyggere.

FN har på grund af volden været tvunget til at anvende fly og skibe til at bringe fødevarehjælp og nødhjælpsarbejdere fra Port-au-Prince til andre dele af det fattige land.

Landtransport anses under de nuværende omstændigheder for at være for farligt.