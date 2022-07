Tyrkiet: Aftale om ukrainsk korneksport lander næste uge

En russisk blokade på havet har ført til mange strandede skibe, og over 20 millioner ton korn er blevet fanget i siloer i den ukrainske by Odesa.

Akar siger, at den aftale, der er på vej, vil indeholde fælles kontroller af sendinger i havne. Tyrkiet vil stå for sikkerheden på eksportruter via Sortehavet.

Derudover vil landet etablere et koordinationscenter for Ukraine, Rusland og FN.

FN’s generalsekretær, António Guterres, udtrykker sig lidt mere tilbageholdende og siger, at der ”forhåbentlig” falder en aftale på plads næste uge.