Danmark afviser Israels påstande om terrororganisationer

Ud over Danmark er Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Spanien og Sverige medunderskrivere på udtalelsen.

- Et frit og stærkt civilsamfund er uundværligt til at formidle demokratiske værdier og for tostatsløsningen, skriver landene.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra det israelske udenrigsministerium.

Sidste år hævdede Israel, at de seks grupper er tæt forbundet med Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP), som har gennemført dødelige angreb mod israelere, og som er på både EU’s og USA’s liste over terrororganisationer.

FN’s særlige rapportør om menneskerettigheder i de besatte områder, Michael Lynk, sagde i april, at Israels påstande om forbindelsen til PFLP havde fået flere tilskudsgivere til at stoppe støtten til organisationerne.