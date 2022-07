- Omfattende planlægning indgik i denne operation for at sikre en effektiv udførelse. En første bedømmelse tyder på, at der ikke var nogen civile ofre, lyder det fra Pentagon.

Af erklæringen fremgår, at al-Agal var ansvarlig for at udvikle IS’ netværk uden for Irak og Syrien.

Likvideringen af al-Agal er et nyt tilbageslag for den militante islamistiske bevægelses forsøg på at omorganisere sig, efter at den har måttet afstå kontrollen med store områder i Syrien.

I februar sprængte den øverste leder for IS, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, ifølge USA sig selv i luften. Det skete under en amerikansk militæraktion inde i Syrien.