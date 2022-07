En leder for Islamisk Stat (IS) i Syrien er tirsdag dræbt under et amerikansk droneangreb.

Det oplyser USA’s forsvarsministerium, Pentagon.

Den dræbte er Maher al-Agal.

Han blev formentlig dræbt, mens han kørte på en motorcykel nær Jindayris. Det ligger i det nordvestlige Syrien. En af hans nærmeste rådgivere