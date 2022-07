BBC: Britisk specialstyrke begik drab på afghanere

Soldater fra den britiske specialstyrke SAS beskyldes for i Afghanistan gentagne gange at have dræbt tilfangetagne og ubevæbnede mænd under mistænkelige omstændigheder. Det fremgår af en efterforskning foretaget af BBC.

Militære rapporter, som journalister for nylig har haft adgang til, tyder på, at en SAS-enhed ulovligt kan have dræbt 54 mennesker på en seks måneders mission.