USA: Iran vil forsyne Rusland med et stort antal droner

Under sit besøg skal Biden mødes med landets omstridte kronprins Muhammed bin Salman, som reelt leder Mellemøstens økonomiske stormagt. Det overvejende sunnimuslimske Saudi-Arabien konkurrerer med det overvejende shiamuslimske Iran om at være den dominerende stormagt i Mellemøsten.

Biden besøger Israel forud for besøget i Saudi-Arabien. Ingen af de to lande har indført sanktioner mod Rusland for dets krig i Ukraine.

/ritzau/Reuters