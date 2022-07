Iran er ifølge USA på vej til at blande sig i Ukraine-krigen ved at sælge et stort antal topavancerede droner til Rusland.

Det er i hvert fald meldingen fra præsident Bidens nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan. Iran vil også stå for at uddanne russiske teknikere i at håndtere dronerne, sagde han på en pressekonference.