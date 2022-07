Teleskops første billede viser 13 milliarder år gamle galakser

Det tog teleskopet 12 timer og 30 minutter at generere billedet. Og billedet giver forskere langt mere at arbejde med, end hvad de fik fra flere ugers arbejde fra det ligeledes berømte Hubble-teleskop.

Webb er sendt i kredsløb om Solen omkring 1,6 millioner kilometer fra Jorden. Herfra er det meningen, at teleskopet skal tage billeder af universet.

Det næste sæt billeder vil blive frigivet tirsdag amerikansk tid. Herefter må rumforskere verden over kæmpe mod hinanden i strikse ansøgningsprocesser for at vinde tid med teleskopet.