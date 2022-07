FN's Sikkerhedsråd er nået til enighed om nødhjælpsordning i Syrien

- Enten lukker ordningen, eller også er det kun seks måneder. Vi kan ikke lade folk miste livet, siger ambassadøren.

FN’s Sikkerhedsråd har endnu ikke vedtaget resolutionen formelt, men ventes at gøre det enten mandag eller tirsdag amerikansk tid.

Rusland, som støtter den syriske præsident, Bashar al-Assad, og hans regering, har ifølge nyhedsbureauet AFP flere gange indikeret, at det ønsker et stop for nødhjælp via grænseovergangen Bab al-Hawa.

Nødhjælp i form af mad, tøj og medicin er en livline for de over 2,4 millioner mennesker i den nordvestlige syriske provins Idlib, der kontrolleres af jihadister og oprørere.