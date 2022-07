Efterforskerne har foretaget flere rejser i det nordafrikanske land. De beskriver, hvordan internerede udsættes for ekstrem vold og undertrykkelse.

Rapporten fremhæver, at især seksuel vold bliver udført af menneskesmuglere, når de vil afpresse familier, som er sendt til de berygtede centre af den libyske kystvagt.

Netop den libyske kystvagt modtager støtte fra Italien og fra EU.

En kvinde, som blev holdt fanget i den nordlige by Ajdabiya i Libyen, har fortalt, hvordan hun blev tvunget til at have sex med sine bortførere for at få adgang til vand, så hun kunne pleje sin syge seks måneder gamle baby.

– Jeg lod dem voldtage mig. Jeg havde ikke noget valg. Det var for min datter, siger hun til FN-efterforskerne.