FN: Ukraine havde også skyld i dødeligt angreb på plejehjem

Et mindre antal patienter og ansatte slap ud og søgte tilflugt i en skov i nærheden. Efter at have gået fem kilometer fik de hjælp fra andre.

Mindst 22 af de 71 patienter overlevede ifølge rapporten angrebet. Det præcise antal omkomne er fortsat ukendt.

Rapporten konkluderer ikke, at de ukrainske soldater eller de russiske styrker begik en krigsforbrydelse.

Men rapporten gør det klart, at slaget ved plejehjemmet er symbolsk for FN’s bekymring for den potentielle brug af ”menneskelige skjolde” for at forhindre angreb i krigssituationer.

Mens Ruslands bombeangreb mod boligblokke, hospitaler, skoler og andre civile mål i Ukraine er hovedårsag til krigens mange civile ofre, så må Ukraine også overholde de internationale regler på slagmarken.