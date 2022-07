Præsidenten fra Mexicos beskidte krig er død som 100-årig

Mens han sendte sine tanker til den tidligere præsidents nære, var der ikke meget personlig sorg at spore i Obradors opslag.

- På vegne af Mexicos regering sender jeg respektfulde kondolencer til familie og venner til Luis Echeverría Álvarez, Mexicos præsident i den seksårige periode fra 1970 til 1976, skriver Obrador.

Echeverria har altid nægtet nogen form for skyld i massakrerne, men i 2005 fastslog en mexicansk domstol, at han kunne have været ansvarlig for folkedrab i 1971. Men fordi det lå så langt tilbage i tiden, faldt forbrydelsen under forældelsesfristen.

En af demonstranterne fra massakren i 1968, Felix Hernandez Gamundi, har talt med det amerikanske nyhedsbureau AP om ekspræsidentens død.