Sjældent møde mellem udenrigsministre fra USA og Kina

Skrækeksemplet er en aftale, som Salomonøerne for nylig overraskende indgik med Kina. Den indeholder blandt mulighed for, at kinesiske krigsskibe kan anløbe havn i Salomonøerne.

Wang sagde, at Kinas præsident, Xi Jinping, tror på samarbejde og ”gensidig respekt” mellem verdens to største økonomiske magter. Han sagde, at Xi ønsker en ”normal udveksling af synspunkter”.

Daniel Kritenbrink, USA’s topdiplomat i Østasien, sagde forud for mødet mellem de to udenrigsministre, at USA ønsker at få skabt et ”autoværn” i kommunikationen mellem Washington og Beijing.

Det skal ”hindre enhver form for misforståelse, som kan føre til en optrappet konflikt”.