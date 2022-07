Russisk politiker idømt syv års fængsel for kritik af invasion

Et medlem af et lokalråd i et distrikt i Moskva har fredag fået syv års fængsel for at kritisere Ruslands invasion af Ukraine.

Det bekræfter en russisk domstol via beskedtjenesten Telegram.

Aleksej Gorinov er medlem af lokalrådet i Krasnoselskij-distriktet i Ruslands hovedstad, Moskva.

Under et møde i rådet 15. marts, hvor en tegnekonkurrence for børn var på dagsordenen, udtalte han sig kritisk om krigen i Ukraine.