Narendra Modi, Indiens premierminister:

»Jeg er chokeret og kan ikke forklare, hvor ked af det, jeg er over den tragiske død af en af mine kæreste venner, Shinzo Abe. Han var en stor global statsmand, en fremragende leder og en bemærkelsesværdig administrator. Han viede sit liv til at gøre Japan og verden til et bedre sted.«