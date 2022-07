»Det er et vidunderligt og nødvendigt faktum i politisk biologi, at vi aldrig ved, når vores tid er omme,« skrev Boris Johnson profetisk i en klumme, før han selv blev premierminister.

Det var nemlig først efter et af de mest dramatiske døgn i britisk politik, at han selv til sidst modvilligt indså, at opbakningen til ham blandt kabinetsmedlemmer og partifæller var kollapset.