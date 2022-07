Norges regering griber ind og stopper kortvarig olie-strejke

- Det har ikke været muligt for parterne at finde en løsning. Jeg har derfor foreslået tvungen lønnævn.

- Den varslede optrapning er kritisk i dagens situation, siger beskæftigelsesminister Marte Mjøs Persen fra Arbejderpartiet.

Hun hentyder til energikrisen og til krigen i Ukraine.

Det er i udgangspunktet parterne selv, der er ansvarlige for at løse konflikten. Men regeringen mener, at strejken vil medføre for ”store samfundsmæssige konsekvenser for hele Europa”.

Ifølge Persen har fagforbundet Lederne sagt, at arbejderne skal afslutte strejken og gå tilbage til deres arbejde hurtigst muligt.