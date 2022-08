Den aktivistiske førstedame kom ind fra landet

Især har hun gennem årtier og også i Det Hvide Hus lagt mange kræfter i arbejdet for bedre mental sundhed.

Men det gik dårligt med den amerikanske økonomi under Jimmy Carter, som samtidig blev svækket af et mislykket forsøg på at redde gidsler på USA’s ambassade i Teheran efter shahens fald.

Vælgerne afregnede kontant, og efter kun en enkelt præsidentperiode blev Carter blæst omkuld af Reagans konservative revolution.

Tilbage i Plains skrev Rosalynn Carter sin selvbiografi og engagerede sig i The Carter Center, som det afgåede præsidentpar stiftede i 1982.

Det er en organisation, der arbejder for at fremme fred, menneskerettigheder og sundhed over hele verden.

Rosalynn Carter har i årevis stået i spidsen for et program, der skal fremme den mentale sundhed og inklusion af psykisk syge.

Jimmy Carter, der i dag er 97, og Rosalynn Carter har haft op- og nedture i deres ægteskab, sagde de sidste år, da de havde været gift i 75 år.

Deres recept har været både at give hinanden plads til at gøre, hvad de hver især gerne vil, og have mange fælles oplevelser lige fra skiture over fuglekiggeri til fluefiskeri.

I de seneste 60 år har de så vidt muligt også læst sammen i Bibelen hver aften.

Det tidligere præsidentpar, der er det ældste i USA’s historie, har fire børn og et tocifret antal børnebørn og oldebørn.

