To ministre trækker sig i protest mod Boris Johnson

To ministre trækker sig fra den britiske regering. Det sker som en protest mod den britiske premierminister, Boris Johnson.

Der er tale om sundhedsminister Sajid Javid og finansminister Rishi Sunak.

Det skriver flere internationale medier.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at det kan vise sig at blive dødsstødet for den britiske regering, som har været ramt af flere skandaler.