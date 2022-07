Danmark blandt de første til at godkende finsk og svensk medlemskab

Tirsdag formiddag skrev Danmark og de allierede så under på tiltrædelsesprotokollerne i Bruxelles.

Danmark har haft et ønske om at være et af de første lande til at støtte de to landes optagelse.

Allerede før Sverige og Finland begyndte at forhandle med Nato om at blive medlemmer, har regeringen med et beslutningsforslag fået Folketingets samtykke til at ratificere tiltrædelsesprotokollerne.

Beslutningsforslaget blev vedtaget den 7. juni. Det har altså givet Danmark mulighed for at ratificere, så snart protokollerne er underskrevet.

Normalt giver Folketinget først samtykke, når optagelsesforhandlingerne er afsluttet.

- Jeg håber, de øvrige Nato-allierede også hurtigt kommer i mål med deres hjemlige processer, så Nato kan gå fra 30 til 32 medlemmer, siger Jeppe Kofod.