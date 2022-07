18/07/2022 KL. 06:30

På Vestbredden bliver håbet om fred begravet under asfalt

Israel har holdt sig fra officielt at annektere den besatte Vestbred. Men ifølge kritikere er en omfattende udbygning af vejene ind til de ulovlige israelske bosættelser alligevel ved at begrave håbet om en tostatsløsning under et tykt lag af cement og asfalt.