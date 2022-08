Canaan Khoury har læst økonomi på Harvard og studeret vinproduktion i Californien, men i dag er hans tid gået med noget helt lavpraktisk.

Den 30-årige palæstinensiske vinbonde har forsøgt at finde en lejecontainer til at eksportere familiens vin til Abu Dhabi.

Det er ikke let. Kunden vil gerne have 2.000 kasser sendt i én container hele vejen. Men det er ikke muligt pga. en makshøjde ved de sikkerhedsscannerne, som bruges ved de israelske checkpoints ud af den besatte Vestbred. Vinen skal derfor omlæsses i Israel, hvilket fordobler shippingomkostningerne, og det har kunden svært ved at forstå.