Rusland har taget et militært stik i den nordlige ende af Donbas, men er ikke kommet afgørende tættere på en samlet gevinst i krigen mod Ukraine, vurderer både russiske og vestlige eksperter.

Efter 131 dages krig har Kreml taget kontrol over de to nabobyer Sjevjerodonetsk og Lysytjansk under hårde kampe,