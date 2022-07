Svensk statsminister vil ikke afvise tyrkisk udleveringsaftale

Dermed ikke sagt, at Sverige nødvendigvis skal udlevere de 73 personer, som Erdogan efterspørger.

Magdalena Andersson understreger søndag, at ingen svenske statsborgere kommer til at blive udleveret, og at afgørelsen vil afhænge af uafhængige myndigheder og domstole.

- Hvis du ikke er indblandet i terrorisme, skal du ikke bekymre dig, siger statsministeren.

Magdalena Andersson stod for nylig over for et mistillidsvotum i det svenske parlament. I 11. time blev hun reddet af løsgængeren Amineh Kakabaveh, som indgik en aftale om, at hun ville udvise tillid til statsministeren, hvis den svenske regering lovede at samarbejde med kurderne i Tyrkiet.