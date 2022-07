Skib knækket i to under tyfon: Håbet svinder for besætning

Der er kun et ”meget spinkelt” håb om at finde 27 besætningsmedlemmer, der befandt sig på et skib under en tropisk storm nær Hongkong.

Det oplyser Government Flying Service, der står for luftpatruljering og redningsoperationer omkring Hongkong, søndag.

Skibet brækkede under de seneste dages voldsomme vejr i Det Sydkinesiske Hav over i to dele.