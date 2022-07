Ruslands fuldskalaoperation i Donbas har snart stået på i tre måneder og skriver for hver dag der går sig længere ind i den europæiske historie som et af de største og længstvarende panserslag siden 2. verdenskrig.

Kampens epicenter er centreret om industribæltet i Luhansk-regionen, hvor ukrainske soldater i ugevis har forsøgt at forsvare byen Lysytjansk i et forsøg på at forhindre, at den falder til Rusland, som nabobyen Sjevjerodonetsk gjorde i sidste uge.