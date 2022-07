Flere tusind australiere evakueret efter voldsom regn

Ifølge bureauet falder der normalt 96,3 millimeter regn i Sydney i løbet af juli måned.

På Australiens meteorologiske bureaus hjemmeside fremgår det, at regnen vil fortsætte de næste dage. I nogle områder kan der falde op til 150 millimeter regn i løbet af seks timer.

Regnen fik Sydneys hoveddæmning til at løbe over i løbet af natten, siger vandmyndigheder og tilføjer, at udslippet kan sammenlignes med et, der skete i marts sidste år ved en dæmning i Warragamba, der ligger vest for Sydney.

- Der er ikke plads til, at vandet kan blive i dæmningerne. De begynder at løbe over. Floderne flyder meget hurtigt og meget farligt. Og så har vi risiko for oversvømmelser alt afhængig af, hvor det regner, siger Carlene York, der er chef for redningstjenesten i New South Wales.