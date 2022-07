02/07/2022 KL. 08:00

Putin rækker ud til Lukasjenko: Vi må stå tættere sammen mod Vesten

Når relationerne til det internationale samfund er forduftet, må man ty til trofaste venner. Det har Putin i den grad gjort over for Belarus siden invasionen af Ukraine, og fredag kom han med endnu en håndsrækning om et tættere samarbejde med den loyale nabo.