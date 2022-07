FBI har sat bulgarsk kvinde på liste over mest eftersøgte

Føderale efterforskere anklager hende for systematisk at snyde sine ofre ved at bede dem om at sætte penge ind på deres OneCoin-konti for at kunne købe kryptovalutaen.

I alt menes hun at have bedraget for mere end fire milliarder dollar. Det svarer til omkring 28,5 milliarder danske kroner.

Ruja Ignatova har været eftersøgt siden 2017, hvor amerikanske myndigheder underskrev en arrestordre og sigtede hende for svindel.

FBI mener, at hun kan være rejst på tysk pas til enten de Forenede Arabiske Emirater, Bulgarien, Tyskland, Rusland, Grækenland eller Østeuropa.