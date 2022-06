Nato-lande er enige om at øge deres fælles budget

Det lyder umiddelbart af mange penge, men i Nato-hovedkvarteret argumenterer man for, at det kun svarer til 0,25 procent af Nato-landenes samlede forsvarsbudgetter.

Ifølge Nato-kilder er de ekstra penge nødvendige for blandt andet at styrke Natos fælles kommandostruktur i forbindelse med oprustningen over for Rusland.

Her blev man på Nato-topmødet i Madrid enige om at øge Natos udrykningsstyrke fra 40.000 til 300.000 mand.

Men den forøgelse stiller også større krav til kommandostrukturen i Nato. Det er en af begrundelserne for beslutningen blandt Nato-landene om at øge det fælles budget.

Danmark kommer også til at bidrage til det øgede budget, men det vil blive holdt inden for den allerede besluttede ramme til forsvaret. Derfor bliver der ikke tale om, at der skal findes nye penge i Danmark for at betale til Natos fælles budget.