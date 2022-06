Nato-lande afviser Putins trusler mod Sverige og Finland

En lignende melding kommer fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på Nato-topmødet i Madrid.

- Vi har hørt trusler fra Putin før. Men det ændrer ikke ved, at vi har et historisk topmøde med en historisk udvidelse, siger Jeppe Kofod på topmødet, der slutter torsdag.

Han afviser, at Norden bliver mere usikker med optagelsen af Sverige og Finland i Nato.

- Det er klart, at hvis man har et verdenssyn som Putin, hvor man ulovligt invaderer andre lande og ikke respekterer landes suverænitet, så er det rigtig vigtigt, at vi står fast på beslutningen om at optage Sverige og Finland, siger Jeppe Kofod.

Med udvidelsen vil Nato få mulighed for at styrke forsvaret af Sverige og Finland. Det kan eksempelvis være ved at udstationere soldater eller ved at opbygge baser eller anden infrastruktur.