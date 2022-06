Ukraine bryder med Syrien efter anerkendelse af republikker

- Der vil ikke længere være nogen forbindelser mellem Ukraine og Syrien, siger Zelenskyj i videoen på Telegram.

Han tilføjer, at presset for at indføre sanktioner mod Syrien nu er endnu større end før.

Zelenskyj beskriver Syriens beslutning om at anerkende Luhansk og Donetsk som en ”værdiløs historie”.

Det er ikke første gang, at den syriske regering har støttet Moskvas anerkendelse af udbryderrepublikker.

I 2018 anerkendte Syrien Sydossetien og Abkhasien som uafhængige fra den tidligere sovjetstat Georgien. Det fik den georgiske regering til at bryde de diplomatiske forbindelser til Damaskus.

Abkhasien og Sydossetien er internationalt anerkendt som en del af Georgien, som opnåede selvstændighed fra Sovjetunionen i 1991. Rusland og en håndfuld andre lande anerkender dog deres uafhængighed.