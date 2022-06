Det siger han ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig siger præsidenten, at det ikke vil gøre nogen gavn at fastsætte en slutdato for den ”særlige militære operation” i Ukraine.

Ifølge direktøren for den nationale efterretningstjeneste i USA, Avril Haines, ønsker Putin fortsat at erobre det meste af Ukraine. Men hans styrker er så nedbrudte af kamphandlinger, at de på kort sigt sandsynligvis kun kan opnå trinvise fremskridt.

- Kort fortalt er billedet stadig temmelig dystert, og Ruslands attitude over for Vesten bliver stadig hårdere, siger Haines ifølge Reuters.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, fortalte tidligere på ugen til lederne af G7-landene, at han vil have, at krigen er overstået inden årets udgang.