Nato er først klar med hurtig udrykningsstyrke næste år

De baltiske lande har dog været skeptiske over for, om styrken vil være nok til at bremse Rusland ved grænsen.

De frygter med andre ord, at et russisk angreb vil føre til enorme ødelæggelser og overgreb på civile, som det har været tilfældet i Ukraine, inden Nato når frem.

Lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen vurderer, at Natos forsvar over for Rusland vil blive styrket.

Men det er for tidligt at sige, om styrken vil kunne stoppe Rusland på selve grænsen.

- Der vil sandsynligvis komme flere soldater langs Natos grænser til Rusland. Måske ikke så mange, som balterne ønsker, men det handler også om at finde en balance, så man ikke gør russerne bange for et angreb, siger Peter Viggo Jakobsen.

- Når man får den 300.000 mand store styrke op at stå, begynder man at bevæge sig i retning af at kunne kæmpe og forsvare grænsen. Det kan man ikke i dag. Så på den måde går det balternes vej, selvom de ikke får helt så mange soldater, som de ønsker, siger han.