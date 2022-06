Canada forhandler med EU-lande om at sælge mere energi

Canada forhandler med flere europæiske lande om at sælge endnu mere energi. Deriblandt Tyskland og Spanien.

Det siger den canadiske udenrigsminister, Melanie Joly, onsdag.

- Det er vigtigt for Canada at være i stand til at optrappe eksporten og hjælpe vore europæiske venner, som står over for meget vanskelige realiteter på energiområdet, siger hun og tilføjer: