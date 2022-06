Danmark er et af blot fem medlemslande, som endnu ikke bruger to procent på forsvarsudgifterne.

Generalsekretær Jens Stoltenberg understregede på sit pressemøde, at de to procent ikke er et loft. Det er Mette Frederiksen enig i.

- Vi oplever ikke to procent som et loft. Oplever Danmark et pres? Det kan jeg klart afvise, tværtimod står vi meget stærkt i Nato.

- Vi har ikke haft et stærkere Nato-engagement, end der er i dag. Vi bidrager meget stærkt til Ukraine, og det anerkender vores allierede også, siger Mette Frederiksen.